Obradoiro musical

Novo obradoiro de improvisación musical en ConcienciArte, este mesmo sábado en San Sadurniño

Este taller, impartido polo mestre Airán Beltrán, levarase o vindeiro mes de marzo a Mañón

Redacción
24/02/2026 13:39
Un recuncho do local da asociación cultural ConcienciArte, en San Sadurniño
Un recuncho do local da asociación cultural ConcienciArte, en San Sadurniño
Cedida
O músico, mestre na Rockschool e escritor do manual de linguaxe musical “Cuestión de Tempo”, Airán Beltrán, impartirá un novo obradoiro de improvisación no local da asociación Concienciarte, no número 22 de Silvalonga, en San Sadurniño, este mesmo sábado 21. As persoas asociadas poderán participar por 25 euros, 10 máis para o público xeral, e reservar a súa praza poñéndose en contacto no 699 687 574.

La Asombrosa Orquesta Improgramable organiza este encontro co integrante deste proxecto, Airán Beltrán, que conta coa colaboración do Concello de San Sadurniño e da Deputación.

Entre as 16.00 e as 19.00 horas, os participantes poderán aproveitar unha sesión práctica ideada co obxectivo de ampliar as capacidades e recursos de cada un para a improvisación musical.

Mañón

Este obradoiro, que trata de complementar o desenvolvemento no ámbito artístico e no persoal, replicarase o sábado 14 de marzo, de 16.30 a 19.30 horas, no territorio do concello de Mañón. Neste caso, o encontro conta coa colaboración do albergue Abeiro do Sor, onde se desenvolverá o encontro, as aportacións serán de 35 euros para todos e hai que inscribirse no mesmo número.

