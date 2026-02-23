O premio Bernardino de Lamas recoñece ao seu segundo cineasta de corazón
O xurado reúnese este martes para elixir á persoa galardoada na gala do Chanfaina Lab, que volverá crear un cine de sesión continua en San Sadurniño
Este martes pola tarde reunirase na Casa da Xuventude o xurado do segundo premio Bernardino de Lamas, que organiza o Concello de San Sadurniño no marco do Chanfaina Lab, o certame que volverá transformar a Casa da Cultura nun cine de sesión continua, o sábado 7 de marzo. Nesta gala, que presentará a actriz Isabel Blanco e o actor Kevin Lorenzo, recibirá o seu galardón a persoa seleccionada neste 2026, que colle o testemuño do escritor, profesor e cineasta experimental Alberte Pagán, recoñecido na primeira edición.
O creador ou creadora escollida recibirá unha Lola da Cascarilla coa figura de Bernardino de Lamas, que é o pseudónimo do xornalista e escritor ferrolán Alfonso Piñón Teixido, ao que rende homenaxe o premio. Este foi instituído o ano pasado co obxectivo de recoñecer o labor dunha persoa viva que manteña ese mesmo compromiso co cinema amador, que crea por pracer e por amor á arte.
Deste xeito traballaba, non profesionalmente, Alfonso Piñón, que filmou arredor de 300 bobinas das que 90 conserva a Filmoteca de Galicia, debido ao seu enorme valor como rexistro etnográfico e patrimonial da época entre 1924 e 1935.
Tamén se valorará para a obtención do premio Bernardino de Lamas a independencia creativa, a coherencia na traxectoria amadora, a relación coa paisaxe, a cultura e a identidade galega, e a afinidade á filosofía experimental e libre do Chanfaina.
O xurado estará composto polo alcalde de San Sadurniño, Secundino García; a concelleira de Cultura, Araceli Bellas; o técnico desta área, Agustín Pérez; os promotores do certame, Carmen Suárez e Manolo González; o youtuber local Fran Bermúdez; o actor e realizador Kevin Lorenzo Martínez; a divulgadora científica Ángela Arnosa; os membros de NaraíoMedia Brianda García, Brais Varela e Tom Fraga, e o fotógrafo Iago Lourido.
Chanfaina Lab
A décima edición do evento, que organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación, comezará ás 17.30 horas coa presentación das pezas por parte dos autores e autoras, sobre os que tamén se fará un repaso da súa biografía e da intencionalidade das pezas presentadas.
Os máis de vinte proxectos participantes foron filmados durante o pasado mes de setembro no territorio deste municipio.
Unha edición dedicada ao Pico de Ferreira
A pasada edición foi Juanlu Nacha o autor da imaxe do Chanfaina Lab, que versionaba o logotipo dos estudos Paramount mudando a popular fortaleza polo castelo de Naraío. Todos os anos se dedica o certame a un punto determinado do territorio, como este ano fixo Leandro Lamas nun cartel que se inspira no Pico de Ferreira, un lugar plagado marcado por lendas e romarías.