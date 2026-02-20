San Sadurniño lleva la celebración del Entroido a Bardaos, Santa Mariña y Naraío

Las fiestas de Entroido continúan el fin de semana Emilio Cortizas

La comisión de fiestas de Santa María y San Pipote de la parroquia de Bardaos, en San Sadurniño, organiza para la jornada de este sábado 21 un cocido de Entroido, que se servirá en torno a las 15.00 horas, que estará amenizado por música en la sobremesa. A partir de las 17.30 horas habrá, además, un “tardeo” con entrada abierta animado por el dúo The Voice, formado por Santi Pulido y Néstor Peña.

También este sábado, la Asociación Veciñal Castelo de Narahío organiza una fiesta máscaras para los jóvenes en el local social da Veiga. La celebración comenzará a las 17.30 horas y estará animada por la música y los juegos de la empresa Noliños As Pontes.

Ya por la noche, en el mismo local social habrá una nueva “entroidada”, en torno a las 22.20 horas, que estirará la celebración hasta la madrugrada, gracias a la música de la solista Mery.

Habrá que esperar hasta el próximo sábado 28 para participar en la propuesta de la Asociación Veciñal de Santa Mariña do Monte, que prolonga el carnaval hasta esa fecha, con un cocido, sesión vermú, amenizada por el dúo Caramelo, y, ya por la tarde, baile de disfraces y premios para los mejores. la inscripción está abierta hasta el día 23.