San Sadurniño ampliará el espacio del local social de Santa Mariña do Monte

Recreación por ordenador de la rehabilitación Concello

El Ayuntamiento de San Sadurniño ha completado la memoria técnica para rehabilitar los antiguos vestuarios de la instalación de A Golpilleira, en Santa Mariña do Monte, y convertirlos “nun lugar máis accesible e cómodo para o desenvolvemento de actividades”. Desde el Consistorio que dirige Secundino García explican que la actuación está presupuestada en algo más de 100.000 euros, una inversión que el Concello espera poder sufragar con cargo a las ayudas de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Así las cosas, el proyecto pretende rescatar un espacio de 78 metros cuadrados que actualmente funciona como almacén para convertirlo en un local polivalente que se adapte a las necesidades de los vecinos y vecinas.

En concreto, la propuesta incluye actuaciones que afectarán tanto a la estructura como a la funcionalidad del inmueble. Entre las labores previstas está la renovación completa de la cubierta, para garantizar la estanqueidad y el confort térmico del edificio. También la redistribución de espacios en el interior y la creación de una conexión interna con la planta baja del antiguo grupo escolar, que ya se emplea como local vecinal.

O proxecto fotográfico feminista “Hai que verse nelas!” está preto de pechar o prazo de reserva en San Sadurniño Más información

Los trabajos implicarán, asimismo, la renovación de revestimientos, pavimentos y falsos techos, así como la actualización de las redes eléctricas y la fontanería. En el exterior, se plantea una mejora del cierre perimetral, la instalación de iluminación y la creación de zonas de aparcamiento para bicicletas, entre otras cuestiones.

El alcalde, Secundino García, confía en que el Consistorio pueda lograr la subvención para acometer la actuación. En este sentido, incide en que la convocatoria, “que é en concorrencia competiviva, favorecerá aos concellos con menor poboación e tamén aqueles proxectos de carácter integral que acheguen melloras en distintos ámbitos. O noso cumpre de sobra cos requisitos para obter unha boa puntuación. Temos a esperanza de ser un dos 50 municipios beneficiarios destas axudas”, añadió.