Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
San Sadurniño

Seitura 22 explicará este jueves en San Sadurniño la convocatoria de los fondos Leader

La charla informativa tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en el salón de plenos

Redacción
18/02/2026 20:10
Imagen de archivo de una charla de Seitura 22 en Narón
Imagen de archivo de una charla de Seitura 22 en Narón
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La casa consistorial de San Sadurniño acoge en la tarde de mañana jueves (19.30 horas) una charla informativa del GDR Seitura 22 acerca de las ayudas Leader, cuyo plazo de presentación de solicitudes culmina el próximo 6 de abril

El GDR gestionará un total de 1.043.698,26 euros en el periodo de 2026-2028, destinados a proyectos de autónomos, Concellos y entidades sin ánimo de lucro. Más información en el número de teléfono 981 333 398.

Seitura 22 sigue con las charlas informativas acerca de las ayudas Leader

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una charla de Seitura 22 en Narón

Seitura 22 explicará este jueves en San Sadurniño la convocatoria de los fondos Leader
Redacción
En Neda los puntos inundados este lunes amanecían liberados de agua

Las aguas vuelven a su cauce en Neda y cuatro ríos de Ferrolterra continúan en alerta naranja
Redacción
Fotografía exhibida no cartel do proxecto "Hai que verse nelas!"

O proxecto fotográfico feminista “Hai que verse nelas!” está preto de pechar o prazo de reserva en San Sadurniño
Redacción
Río desbordado en Neda este lunes

Desbordamientos de ríos y alerta naranja en siete municipios de Ferrolterra
Redacción