San Sadurniño
Seitura 22 explicará este jueves en San Sadurniño la convocatoria de los fondos Leader
La charla informativa tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en el salón de plenos
La casa consistorial de San Sadurniño acoge en la tarde de mañana jueves (19.30 horas) una charla informativa del GDR Seitura 22 acerca de las ayudas Leader, cuyo plazo de presentación de solicitudes culmina el próximo 6 de abril.
El GDR gestionará un total de 1.043.698,26 euros en el periodo de 2026-2028, destinados a proyectos de autónomos, Concellos y entidades sin ánimo de lucro. Más información en el número de teléfono 981 333 398.