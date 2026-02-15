Últimos días para participar en procesos selectivos de empleo en San Sadurniño

Concello de San Sadurniño Emilio Cortizas

El Concello de San Sadurniño tiene abierto un proceso selectivo para cubrir cinco plazas –turno libre– correspondientes a la oferta pública de empleo de 2024. Cuatro de ellas corresponden al personal laboral fijo en Servizo de Axuda no Fogar (SAF), reservándose una para personas con una discapacidad igual o superior al 33%, mientras que el puesto restante es el de funcionario de administración.

En el primero de los casos, el ejecutivo que dirige Secundino García explica que se cubrirán “unicamente mediante concurso de méritos”, por lo que no será necesario pasar por un examen, y se creará durante el proceso una bolsa de trabajo. Las personas aspirantes tendrán que disponer del certificado profesional de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio –o uno equivalente–.

En cuanto a la plaza correspondiente al personal funcionario del grupo C1, la incorporación se llevará a cabo mediante un concurso-oposición con tres ejercicios eliminatorios –conocimiento de gallego si no se dispone del Celga 4 y una prueba teórica y otra práctica– y una entrevista curricular en la fase final. Las instancias pueden presentarse hasta el 25 de este mes.