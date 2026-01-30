Mi cuenta

Diario de Ferrol

San Sadurniño

El PEL de la Diputación beneficiará a una treintena de empresas de San Sadurniño

Rosa Ana García visitó la firma local Aldea Felgosa, que contó con estas ayudas provinciales

Redacción
30/01/2026 19:24
Un momento de la visita de la responsable provincial
Un momento de la visita de la responsable provincial
Diputación
La Diputación de A Coruña ha beneficiado a un total de 30 empresas y autónomos de San Sadurniño a través de sus ayudas del Plan de Emprego Local (PEL). Así lo destacó la responsable de Emprego del organismo provincial, Rosa Ana García, durante una visita a Aldea Felgosa, una pequeña firma sadurniñense que contó con una aportación de este programa para ampliar su oferta y abrirse a nuevos mercados.

Para ello, explicó García, apostó por la incorporación de una cámara de almacenamiento que garantiza la conservación óptima del producto –quesos artesanales–, además de la adquisición de equipos informáticos para comercializar a través de internet. En concreto, la empresa de San Sadurniño contó con 6.605 euros de la línea PEL Emprende Invest y otros 2.400 de la PEL Autónomos. La diputada aprovechó su visita para ensalzar “o papel fundamental das pequenas empresas e das persoas autónomas na dinamización económica do rural, especialmente cando apostan polo produto local, pola calidade e pola innovación”.

El PEL-Pemes de la Diputación deja en Ferrolterra una inversión superior al medio millón de euros

La responsable provincial incidió también en que, de las 30 firmas de la localidad, 22 contaron con las ayudas del PEL Autónomos –de unos 2.400 euros cada una–, con una inversión conjunta de 52.400 euros.

