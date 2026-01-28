San Sadurniño viaja al Carnaval de Brasil el próximo 7 de febrero sin moverse de Igrexafeita

Otro de los talleres de "Tempos para Compartir" en San Sadurniño César Galdo - Concello

El programa “Tempos para compartir” que promueve el Concello de San Sadurniño tiene su próxima cita el 7 de enero a las 11.00 horas en el local social de Igrexafeita, donde se desarrollará un taller de postres tradicionales del Carnaval de Brasil, viajando así a través de las recetas y los paladares al otro lado del Atlántico.

La protagonista de la propuesta será Thaisi Oliveia Xavier, vecina del lugar de O Coto y de origen brasileño. Ella será quien se encargue de guiar a las personas asistentes por el recetario de su país natal, donde las fiestas en torno al Entroido son unas de las más conocidas internacionalmente.

Avanzan desde el Concello de San Sadurniño que la sesión de repostería valdrá para aprender dos dulces muy populares. Por un lado, se harán los “brigadeiros”, que son un tipo de chocolates hechos con cacao en polvo, leche condensada y mantequilla. Además, se elaborará también “pavê de limão”, una tarta fría a base de galletas, nata y limón, típicos de celebraciones familiares.

Son diez plazas las que se ponen a disposición de la vecindad en el correo electrónico oriana.lopez@sansadurnino.gal o llamando al 981 490 027. Este programa de ocio compartido está promovido por el área de Igualdade para crear espacios de encuentro vecinal.