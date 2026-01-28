Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
San Sadurniño

San Sadurniño viaja al Carnaval de Brasil el próximo 7 de febrero sin moverse de Igrexafeita

Redacción
28/01/2026 11:32
Otro de los talleres de "Tempos para Compartir" en San Sadurniño
Otro de los talleres de "Tempos para Compartir" en San Sadurniño
César Galdo - Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El programa “Tempos para compartir” que promueve el Concello de San Sadurniño tiene su próxima cita el 7 de enero a las 11.00 horas en el local social de Igrexafeita, donde se desarrollará un taller de postres tradicionales del Carnaval de Brasil, viajando así a través de las recetas y los paladares al otro lado del Atlántico. 

La protagonista de la propuesta será Thaisi Oliveia Xavier, vecina del lugar de O Coto y de origen brasileño. Ella será quien se encargue de guiar a las personas asistentes por el recetario de su país natal, donde las fiestas en torno al Entroido son unas de las más conocidas internacionalmente. 

Avanzan desde el Concello de San Sadurniño que la sesión de repostería valdrá para aprender dos dulces muy populares. Por un lado, se harán los “brigadeiros”, que son un tipo de chocolates hechos con cacao en polvo, leche condensada y mantequilla. Además, se elaborará también “pavê de limão”, una tarta fría a base de galletas, nata y limón, típicos de celebraciones familiares. 

Son diez plazas las que se ponen a disposición de la vecindad en el correo electrónico oriana.lopez@sansadurnino.gal o llamando al 981 490 027. Este programa de ocio compartido está promovido por el área de Igualdade para crear espacios de encuentro vecinal. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La película parte de la historia de una madre soltera y sus dos hijas

Sean Baker, mejor director en los Oscar 2025, en directo en Ferrol para el preestreno en el Duplex Cinema
Redacción
Imagen de una exposición realizada por el Grupo Bazán

Las fotografías de Grupo Bazán ilustran las variantes del silencio
Redacción
concerto conmemorativo do falecemento de Gonzalo Torrente Ballester

El Concello de Ferrol rinde homenaje, con flores y con música, a Gonzalo Torrente Ballester
Redacción
Imagen de archivo del Desfile de Entroido de As Pontes

Más de 7.000 euros en premios en el Entroido pontés
Redacción