San Sadurniño firma con la Casa de Alba la prórroga del usufructo del castillo de Naraío por 15 años

Momento de la firma en la notaría de San Sadurniño, este martes Ara Bellas

El Concello de San Sadurniño y la Fundación Casa de Alba han formalizado este martes ante notario la ampliación del usufructo municipal del castillo de Naraío por los próximos quince años. El alcalde, Secundino García, y el director jurídico de la entidad propietaria del inmueble, Emilio Ramírez Matos, firmaron en el notario del concello sadurniñés este acuerdo que mantiene en manos municipales la gestión de la fortaleza, que en breve recibirá un nuevo impulso.

Así, el Concello ya ha definido las actuaciones de la cuarta fase de la puesta en valor del castillo, que tiene un presupuesto de unos 190.000 euros y para la que se ha pedido ayuda financiera a la Diputación de A Coruña.

Las obras se centrarán en la consolidación de las estructuras que presentan problemas de estabilidad, en concreto en la Torre del Homenaje y en los recintos amurallados. El proyecto incluye además la retirada de los derrumbamientos, la recolocación de sillares y la estabilización de los muros y de los apoyos sobre la roca, para frenar su deterioro y garantizar la seguridad, explica el Concello.

Además, la intervención prevé mejoras en los accesos y en las sendas interiores de la fortaleza. Los trabajos durarán alrededor de cinco meses.

El regidor de San Sadurniño destacó la "boa disposición" de la propietaria del castillo en este proceso que, a pesar de tratarse de un "simple trámite", es importante e imprescindible para, entre otras cosas, poder asegurarse el apoyo económico de la Diputación en las actuaciones que se van a acometer.

García quiso subrayar el "gran valor arquitectónico e histórico" de la fortaleza, que, además, es "un dos nosos principais atractivos turísticos e un dos elementos fundamentais do Xeoparque do Cabo Ortegal".