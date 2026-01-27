Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
San Sadurniño

San Sadurniño firma con la Casa de Alba la prórroga del usufructo del castillo de Naraío por 15 años

El acuerdo coincide con una nueva fase de la puesta en valor de la fortaleza, dotada con 190.000 euros

Redacción
27/01/2026 19:53
Momento de la firma en la notaría de San Sadurniño, este martes
Momento de la firma en la notaría de San Sadurniño, este martes
Ara Bellas
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Concello de San Sadurniño y la Fundación Casa de Alba han formalizado este martes ante notario la ampliación del usufructo municipal del castillo de Naraío por los próximos quince años. El alcalde, Secundino García, y el director jurídico de la entidad propietaria del inmueble, Emilio Ramírez Matos, firmaron en el notario del concello sadurniñés este acuerdo que mantiene en manos municipales la gestión de la fortaleza, que en breve recibirá un nuevo impulso. 

Así, el Concello ya ha definido las actuaciones de la cuarta fase de la puesta en valor del castillo, que tiene un presupuesto de unos 190.000 euros y para la que se ha pedido ayuda financiera a la Diputación de A Coruña. 

Las obras se centrarán en la consolidación de las estructuras que presentan problemas de estabilidad, en concreto en la Torre del Homenaje y en los recintos amurallados. El proyecto incluye además la retirada de los derrumbamientos, la recolocación de sillares y la estabilización de los muros y de los apoyos sobre la roca, para frenar su deterioro y garantizar la seguridad, explica el Concello.

Además, la intervención prevé mejoras en los accesos y en las sendas interiores de la fortaleza. Los trabajos durarán alrededor de cinco meses. 

El regidor de San Sadurniño destacó la "boa disposición" de la propietaria del castillo en este proceso que, a pesar de tratarse de un "simple trámite", es importante e imprescindible para, entre otras cosas, poder asegurarse el apoyo económico de la Diputación en las actuaciones que se van a acometer. 

García quiso subrayar el "gran valor arquitectónico e histórico" de la fortaleza, que, además, es "un dos nosos principais atractivos turísticos e un dos elementos fundamentais do Xeoparque do Cabo Ortegal". 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Una alineación de Galicia en la fase previa

Galicia, en busca de la final nacional
Juan Quijano
El equipo ferrolano espera encadenar un nuevo triunfo

El Racing de Ferrol, ante el reto de enlazar dos éxitos
Juan Quijano
El equipo femenino del Marina, junto con el presidente de la Federación

El Marina Ferrol femenino se queda a un paso de la gloria en la Copa Gallega
Redacción
Antonio Leira desveló la sede para esta nueva edición de la Gala do Deporte da Deputación

Última llamada para la Gala do Deporte da Deputación da Coruña
Redacción