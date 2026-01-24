San Sadurniño apuesta por el paisaje con una inversión de 375.000 euros

Vista panorámica del concello Cedida

El Ayuntamiento de San Sadurniño ha sacado a licitación el proyecto de mejora paisajística de A Cortiña y de los jardines del Pazo da Marquesa, una actuación integral que contará con un presupuesto base de 309.730,90 euros –cuantía que asciende a 374.774,39 euros con impuestos incluidos–.

Las obras estarán financiadas íntegramente con fondos Next Generation del programa de Transición Justa y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de febrero.

El proyecto presentado por el ejecutivo de Secundino García contemplan tres intervenciones principales: la finca de A Cortiña y la huerta de conservación de frutales “Carlos Fornos” y el entorno de la Casa Consistorial con sus jardines municipales. En la primera se habilitará un espacio de aparcamiento que supera los 1.000 metros cuadrados, respondiendo así a una demanda de los usuarios. Este punto servirá, además, como zona de tránsito “cara a un recinto pechado que se dedicará a horta de formación” que servirá a las actividades asociadas al centro de transformación agroalimentaria de A Fusquenlla.

Dentro de este mismo espacio de cultivo se levantará un almacén refrigerado de fruta y una caseta de “apiterapia”, “na que poder relaxarse escoitando o zoar das abellas e ulindo o aroma que desprenden as colmeas, que estarán debidamente separadas por unha malla de seguridade”, explican desde el Concello.

También se ampliarán las especies de la Fraga Máxica, “un dos grandes atractivos de San Sadurniño para as familias de toda a comarca”, donde, además, se instalará un “bosque comestible”. Las obras se complementarán con la renovación de los cierres, accesos y del sistema de alimentación energética.

Ya en las inmediaciones de la Casa Consistorial se construirá un nuevo parque infantil y se ampliará el catálogo de plantas existentes en los jardines.

Por último, está proyectada la restauración del hórreo y la reparación del enrejado metálico que, con la impermeabilización del estanque y la dotación de mobiliario urbano, supondrán el total de las actuaciones.