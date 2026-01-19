San Sadurniño renueva siete kilómetros de viales con más de 200.000 euros provinciales

Maquinaria en una pista de Ferreira César Galdo

San Sadurniño inició hace unos días la ejecución de tres proyectos de reparación de viales –en concreto, un total de seis pistas repartidas por las parroquias de Igrexafeita, Naraío y Ferreira– que se acometerán con cargo a los fondos del POS+ de la Diputación correspondientes al pasado ejercicio.

Las actuaciones, explican desde el Consistorio, incluyen la limpieza de cunetas y la reparación de la calzada y supondrán una inversión conjunta de unos 171.000 euros. Así, en Igrexafeita se pavimentarán nuevamente los caminos A Fraguela-Casatellada y A Fraguela-As Costeiras, sumando un total de 1,7 kilómetros de longitud y dando servicio a una docena de viviendas. En el caso de Naraío, se adecentará el entramado de viales que estructuran A Ferraría, Pielas, O Batán, O Muíño y A Cernada, además de la pista que une Quintiá con el límite del municipio de A Capela.

El tercer proyecto que se ejecutará “de maneira inminente”, expone el gobierno que dirige Secundino García, es el de mejora de la pista de Cadavás y el camino que comunica Os Pontigos con Piñeiros, en Ferreira.

A estas tres intervenciones se le sumará una más, en fase de licitación como contrato menor, que se ejecutará en Santa Mariña y Ferreira. En el primero de los casos se mejorarán dos tramos del camino de A Castiñeira, así como un segmento de la pista que discurre por el lugar de A Esperanza. En el segundo, las obras se centrarán en dos tramos de la pista que une A Leiriña y Moeche.