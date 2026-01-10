San Sadurniño hace un llamamiento al civismo para evitar depósitos de voluminosos

Depósito de voluminosos en San Sadurniño Cedida

Desde el Concello de San Sadurniño se hace un llamamiento a la ciudadanía para evitar el depósito de voluminosos en zonas donde no corresponde. Hace alusión así a la aparición estos días de un montón de muebles y enseres al pie de los contenedores de la capilla de A Portela, un punto de paso, próximo al concello de Narón, donde cada cierto tiempo aparecen estos depósitos ilegales.

El Concello recuerda que existe un punto limpio de Narón, con el que San Sadurniño tiene un convenio, ademas de un punto móvil que estará estacionado temporalmente en la plaza Ramón Díaz Raña desde el próximo 2 de febrero.

Además, se puede llamar al Concello para que se haga una recogida a las puertas del propio domicilio.

Así las cosas, se recuerda que para solicitar la recogida domiciliaria de voluminosos hay que marcar el 981 490 027 y, posteriormente, cuando se junten varios avisos para planificar la ruta, el Concello los volverá a llamar para indicarnos qué día deben depositarse los enseres.

Por su parte, el Punto Limpio de Narón está abierto de lunes a viernes de 9:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:00h, mientras que los sábados atiende de 9:00 a 14:00h. El servicio es gratuito y permite depósitos de todo tipo.