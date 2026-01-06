San Sadurniño repara la pasarela que resultó dañada tras una salida de vía en Cornide

Trabajadores de la carpintería Manuel Lema en sus labores de reparación Concello

El Ayuntamiento de San Sadurniño puso en marcha esta semana las obras de reparación de la pasarela de madera situada en el lugar de Cornide, al borde de la carretera AC-862. La estructura, vital para conectar con el puente sobre el río Xubia y permitir el paso seguro de peatones, sufrió graves daños en octubre tras la salida de vía de un turismo.

Operarios de la carpintería Manuel Lema trabajan estos días para rehabilitar los aproximadamente 30 metros de entablado afectados. El proyecto cuenta con un presupuesto de 3.811,50 euros, impuestos incluidos, una cantidad que el gobierno local trasladará a la compañía aseguradora del conductor responsable del siniestro.

Aunque la valoración de los daños se realizó días después, el Consistorio sadurniñense explica que el inicio de las obras se ha demorado varias semanas debido a la saturación del sector de la construcción. El alcalde, Secundino García, apunta que fue necesario esperar “a que a empresa atopase un oco para facelos”. El regidor añade que “todas as empresas relacionadas coa construción están a tope e hai que esperar meses por elas, aínda que neste caso a cousa foi relativamente rápida”.

La intervención consiste, fundamentalmente, en la sustitución de las tablas del suelo dañadas y en la construcción de una nueva barandilla, ya que la original quedó totalmente destruida por el impacto. Desde la empresa encargada de las reparaciones destacan la resistencia de la estructura. “Estamos reforzando os largueiros nalgúns puntos, aínda que sorprendentemente aguantaron moi ben o accidente”.