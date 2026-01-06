Mi cuenta

Diario de Ferrol

San Sadurniño

San Sadurniño repara la pasarela que resultó dañada tras una salida de vía en Cornide

Los trabajos supondrán un coste de 3.800 euros, que el Concello trasladará al seguro del conductor

Redacción
06/01/2026 17:04
Trabajadores de la carpintería Manuel Lema en sus labores de reparación
Trabajadores de la carpintería Manuel Lema en sus labores de reparación
Concello
El Ayuntamiento de San Sadurniño puso en marcha esta semana las obras de reparación de la pasarela de madera situada en el lugar de Cornide, al borde de la carretera AC-862. La estructura, vital para conectar con el puente sobre el río Xubia y permitir el paso seguro de peatones, sufrió graves daños en octubre tras la salida de vía de un turismo.

Estado de la pasarela y del jardín tras el suceso

Daños en la pasarela que enlaza con el puente sobre el Xubia, en San Sadurniño, tras un accidente de tráfico

Operarios de la carpintería Manuel Lema trabajan estos días para rehabilitar los aproximadamente 30 metros de entablado afectados. El proyecto cuenta con un presupuesto de 3.811,50 euros, impuestos incluidos, una cantidad que el gobierno local trasladará a la compañía aseguradora del conductor responsable del siniestro.

Obras

Aunque la valoración de los daños se realizó días después, el Consistorio sadurniñense explica que el inicio de las obras se ha demorado varias semanas debido a la saturación del sector de la construcción. El alcalde, Secundino García, apunta que fue necesario esperar “a que a empresa atopase un oco para facelos”. El regidor añade que “todas as empresas relacionadas coa construción están a tope e hai que esperar meses por elas, aínda que neste caso a cousa foi relativamente rápida”.

La intervención consiste, fundamentalmente, en la sustitución de las tablas del suelo dañadas y en la construcción de una nueva barandilla, ya que la original quedó totalmente destruida por el impacto. Desde la empresa encargada de las reparaciones destacan la resistencia de la estructura. “Estamos reforzando os largueiros nalgúns puntos, aínda que sorprendentemente aguantaron moi ben o accidente”.

