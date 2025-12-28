Últimos días para achegarse á visión de Ferrol por Julio Ferrín e do mar por Carlos Barcón, en San Sadurniño
A galería do Concello acolle as pezas até a fin de mes
Os artistas ferroláns Carlos Barcón e Julio Ferrín realizan unha proposta expositiva conxunta na galería do Concello de San Sadurniño, que está dispoñible até a fin deste mes. Estas sinaturas achegan olladas complementarias, o segundo a través da representación de recunchos desaparecidos nos barrios de Esteiro, Canido e Ferrol Vello, e o primeiro co mar que os baña.
Por unha banda, Julio Ferrín elabora litografías pintadas con acuarela nas que plasma “zonas de Ferrol que xa desapareceron ou que están moi modificadas”, baseándose en fotografías antigas. Así, toma unha perspectiva orixinal á que lle engade os seus propios trazos para conectar a dimensión documental coa creación artística.
A praza de San Amaro ou a rúa Adán e Eva; o Curral do Chapón ou o cruceiro de Canido na década de 1930, e o lavadoiro do paseo do túnel de Ferrol Vello son só algúns exemplos dos máis de 70 orixinais que dan conta dun pasado que merece lembrarse.
Pola súa banda, Carlos Barcón, membro fundador e da directiva da Sociedad Artística Ferrolana, propón unha viaxe pola costa galega, o océano que permanece a pesar dos cambios. Neste caso, o artista traballa con óleo, unha técnica que mistura con outras produto da súa paixón investigadora.