La música de cámara despide el 2025 en el concierto de los virtuosos de San Sadurniño

Los intérpretes realizaron varios ensayos previos en la iglesia de San Sadurniño, individuales y en grupo Cedida

Algunas personas que hayan pasado por la iglesia de San Sadurniño en la tarde del viernes o durante la jornada de este sábado ya pudieron escuchar un adelanto de las melodías exquisitas que despedirán el 2025. Con estos ensayos, el sexteto de origen local, que podría presumir de una amplia formación y experiencia en cada instrumento independientemente de su juventud, garantizará que el concierto de este domingo 28, a las 12.00 horas, vuelva a ser todo un éxito.

Rotundamente puede caracterizarse de esta manera el encuentro que ofreció el mismo grupo por estas fechas el año pasado, que llenó la capacidad del templo por completo. Los reponsables de este triunfo son la oboísta Iria Folgado, la flautista Erika González, la pianista y también flautista Noreia Hermida, el violonchelista Víctor Rodríguez, el violinista Jaime Rodríguez y el trombonista Gabriel Castrillón.

Repertorio

Los seis músicos realizarán un repaso a una selección de piezas clásicas, que requiere de una gran destreza técnica y que fue ideada expresamente para el ambiente festivo y familiar de la época navideña.

Así, el programa empezará con el Dúo número 1 y 4 de Stamiz para dos flautas, continuando con “Morceau Symphonique" de Guilmant para trombón y piano, así como con “Après un Rêve” de Gabriel Fauré para oboe y piano y con el primer movimiento de la Sonata 1 de violín de Beethoven.

“Despois seguiremos con arranxos que escribín de obras de compositores do mundo sinfónico como Ravel, Mussorgsky ou Tchaikovsky”, explica la directora, Iria Folgado Dopico, solista de corno inglés en la Konzerthausorchester Berlin que precisamente este verano empezó en su pueblo natal la gira de su disco debut “Ecos de Breogán”.

“É un repertorio moi variado e fermoso que a xente pode disfrutar, e tamén este concerto é unha maneira de achegar a música clásica a San Sadurniño da man de músicos do pobo”, destacó la oboista local.

Por su parte, el alcalde, Secundino García Casal, expresó su agradecimiento a la parroquia por facilitar el espacio de Santa María A Maior do Rosario, que resulta idóneo para el concierto por acústica, dimensiones y por su valor patrimonial.

Asimismo, García hizo hincapié en el esfuerzo realizado por los artistas implicados para posibilitar una actuación como esta “en plenas datas do Nadal, e máis aínda cando son intérpretes que se coñecen pero que non tocan xuntos o resto do ano”, valoró el regidor. En representación del Concello en general, agradeció “a súa colaboración e boa disposición para deleitar a toda a veciñanza”.