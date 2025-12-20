Mi cuenta

Diario de Ferrol

San Sadurniño

San Sadurniño impulsa la creación de una comunidad energética con fondos europeos

La ayuda, de 5.372 euros, servirá para dar los primeros pasos con los estudios previos

Redacción
20/12/2025 21:50
Golpe y García en la charla informativa de mayo
Golpe y García en la charla informativa de mayo
Cedida
El Consistorio de San Sadurniño ha conseguido una subvención, por valor de 5.372,40 euros, para financiar los estudios previos y el asesoramiento necesarios para poner en marcha una comunidad energética en la localidad. La ayuda –procedente de los fondos europeos Leader y canalizada a través del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR)Seitura 22– permitirá costear los trabajos técnicos, acciones formativas y el acompañamiento a las personas interesadas –cuya inversión ronda los 7.000 euros–.

Precisamente, el pasado mes de mayo la Casa da Xuventude albergó unha charla informativa sobre esta cuestión, a cargo del experto en eficiencia energética y parlamentario del BNG Xosé Manuel Golpe. En ella se explicaron los aspectos legales, técnicos y organizativos de este tipo de iniciativas, además del ahorro económico y beneficios ambientales que puede suponer para la vecindad, pymes y entidades locales. “Durante a xuntanza quedou patente o interese real de varias persoas de impulsar unha comunidade enerxética en San Sadurniño, sempre que existise dinamización e apoio por parte do Concello”, explican desde el ejecutivo que dirige el nacionalista Secundino García.

Neda se sumará a un proyecto cooperativo para impulsar comunidades energéticas

Más información

Así las cosas, la concesión de esta ayuda a la administración sadurniñense permite pasar de la fase divulgativa llevada a cabo meses atrás a la técnica, “coa intención de crear unha base sólida e participativa sobre a que construír”, remarca el Consistorio, esta entidad jurídica.

