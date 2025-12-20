San Sadurniño impulsa la creación de una comunidad energética con fondos europeos

Golpe y García en la charla informativa de mayo Cedida

El Consistorio de San Sadurniño ha conseguido una subvención, por valor de 5.372,40 euros, para financiar los estudios previos y el asesoramiento necesarios para poner en marcha una comunidad energética en la localidad. La ayuda –procedente de los fondos europeos Leader y canalizada a través del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR)Seitura 22– permitirá costear los trabajos técnicos, acciones formativas y el acompañamiento a las personas interesadas –cuya inversión ronda los 7.000 euros–.

Precisamente, el pasado mes de mayo la Casa da Xuventude albergó unha charla informativa sobre esta cuestión, a cargo del experto en eficiencia energética y parlamentario del BNG Xosé Manuel Golpe. En ella se explicaron los aspectos legales, técnicos y organizativos de este tipo de iniciativas, además del ahorro económico y beneficios ambientales que puede suponer para la vecindad, pymes y entidades locales. “Durante a xuntanza quedou patente o interese real de varias persoas de impulsar unha comunidade enerxética en San Sadurniño, sempre que existise dinamización e apoio por parte do Concello”, explican desde el ejecutivo que dirige el nacionalista Secundino García.

Así las cosas, la concesión de esta ayuda a la administración sadurniñense permite pasar de la fase divulgativa llevada a cabo meses atrás a la técnica, “coa intención de crear unha base sólida e participativa sobre a que construír”, remarca el Consistorio, esta entidad jurídica.