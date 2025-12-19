Mi cuenta

Diario de Ferrol

San Sadurniño

Avanzan las obras del futuro centro de atención terapéutica en San Sadurniño

Los trabajos cuentan con una inversión de casi 300.000 euros

Redacción
19/12/2025 20:10
Obras antiguo escolar Igrexafeita
Uno de los operarios en los trabajos del antiguo escolar
César Galdo
Las obras de remodelación del antiguo escolar de Igrexafeita encaran su recta final. El inmueble, que anteriormente presentaba un estado de abandono con graves grietas y cubiertas deterioradas, luce ahora una estética renovada tras la reactivación de los trabajos el pasado mes de septiembre.

Las actuaciones principales ya han dotado a la estructura de un avanzado sistema de aislamiento termoacústico, un nuevo techo y carpintería exterior, así como la instalación de pavimentos y suministros internos.

Arranca la rehabilitación de la antigua escuela de Igrexafeita para ser un centro terapéutico

Más información

El objetivo de esta reforma, con una inversión de casi 300.000 euros (financiados en su mayoría por la Diputación), es dotar al concello de un centro especializado en la atención terapéutica de pacientes con alzhéimer y otras patologías neurodegenerativas.

