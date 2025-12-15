Convocadas las citas para el levantamiento de actas del parque eólico comarcal Novo en San Sadurniño

Monte dos Nenos, límite entre Valdoviño, Narón y San Sadurniño César Galdo

La Xunta, a través de la Subdirección Xeral de Enerxías Renovables, ha hecho público el anuncio en el que se detallan las fechas, horas y localizaciones para el levantamiento de las actas previas para el proceso de repotenciación del parque eólico Novo, un trámite indispensable para avanzar en las obras de instalación de los molinos y demás infraestructuras .

Uno de los concellos perjudicados es el de San Sadurniño, donde se ven afectadas hasta 21 parcelas.

La sesión se desarrollará el 20 de febrero de 2026, dando continuidad a las convocatorias ya previstas los días anteriores en Narón y Valdoviño. Las citas individuales se les comunicaron a las personas titulares mediante notificaciones personalizadas, aunque el anuncio también figura expuesto en el tablero municipal y en la sede electrónica de la administración autonómica.

Se da la circunstancia de que en este concello la mayor parte de las propiedades —un total de 19— figuran con titularidad desconocida, lo que llevará a un procedimiento de expropiación, mientras que otras dos pertenecen a personas identificadas, que ya han sido notificadas para participar en el acto administrativo que precede a la ocupación de los terrenos necesarios.

El levantamiento de las actas previas es un trámite habitual en procedimientos de expropiación forzosa, como los que acompañan la declaración de utilidad pública de este tipo de proyectos energéticos.

La participación de las personas afectadas permite aclarar posibles errores, incorporar documentación y dejar constancia del estado de los bienes antes del inicio de las intervenciones en el territorio.