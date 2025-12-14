Mi cuenta

San Sadurniño

El BNG plantea mejoras para San Sadurniño y Moeche no contempladas por la Xunta

Las enmiendas a los presupuestos autonómicos recogen proyectos para estos concellos

Redacción
14/12/2025 21:47
Representantes del Concello de San Sadurniño con el diputado Mon Fernández
Representantes del Concello de San Sadurniño con el diputado Mon Fernández
Como se ha hecho también con otros concellos de Ferrolterra , el BNG ha planteado enmiendas a los presupuestos de la Xunta respondiendo a necesidades que aprecian en los municipios de San Sadurniño y Moeche y que no han sido recogidas en el documento económico. 

Desde el Concello de San Sadurniño, el alcalde Secundino García, denuncia que los intereses de este municipio quedan fuera de las previsiones económicas de la Xunta.

Entre estos reclaman la climatización del centro de día para solucionar problemas de altas temperaturas, el estado de la AC861, concretamente en el tramo que va desde Igrexafeita a Pena de Eiriz, el polígono de Biduela, un proyecto del Concello que, indica el regidor “Leva bloqueado na Xunta desde que o primeiro goberno de Feijoo tomou posesión no ano 2009” o la actuación integral en el centro educativo, que, explican, precisa de multitud de reparaciones, asfaltado del aparcamiento, retirada de la uralita en mal estado o sustitución de la caldera, entre otras reparaciones.

Con respecto al Concello de Moeche, desde la Alcaldía y a través del diputado Mon Fernández se reclamaban como enmiendas presupuestarias mejoras destinadas a promover la dinamización socio-económica del municipio.

Así, se consideran necesarias ayudas económicas para impulsar iniciativas para nuevas actividades, como en el caso de la tradición cabalar, para poner en valor las ya consolidadas, adptándolas a los parámetros de seguridad, comodidad y sanitarias que se necesitan para ser referencia a nivel gallego.

También se reclama la rehabilitación del recinto ferial, como otra de las señales de identidad, y la mejora de infraestructuras como el CEIP San Ramón, la curva del río Xuvia en el área recreativa o un proyecto estratégico como será la comunidad energética, que precisa de ayudas para su infraestructura.

