San Sadurniño

“Tempos para compartir” en San Sadurniño cierra el año con talleres de decoración

La florista Tania Couce de Paz será la encargada de dirigir esta última sesión

Redacción
11/12/2025 13:57
La florista iniciará a los asistentes en el arte de realizar coronas

Leandro Paz - Entremedias
La florista Tania Couce de Paz será la encargada de dirigir el último taller del programa “Tempos para compartir” de este año, en el que se enseñará a hacer coronas de Navidad y otros adornos con los que decorar la casa para estas próximas fiestas. 

La acción se desarrollará en el local social de la Seara, en Ferreira, el sábado 13, a partir de las 11.00 horas, y se trata de una propuesta totalmente gratuita, pero para la que hace falta inscripción previa a través del correo electrónico oriana.lopez@sansadurnino.gal o llamando al 695 876 178. 

Con este “Tempos para compartir” comienza la programación navideña del Concello de San Sadurniño. Aunque la actividad estará muy enfocada en las coronas decorativas para colgar en las casas, Tania Couce de Paz también mostrará como aprovechar de manera muy vistosa flores secas, hojas, ramitas y otros materiales que se pueden encontrar en los paseos. 

El área municipal de Igualdade, promotora del programa, ofrece un máximo de 12 plazas con el objetivo de que el taller sea provechoso en las aproximadamente dos horas que dura. La actividad es totalmente gratuita y no hace falta llevar nada, ya que el Concello facilita el material y las herramientas necesarias. 

