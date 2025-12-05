San Sadurniño amplía hasta mediados de 2026 sus talleres contra la soledad no deseada

Imagen de la clausura del proyecto Aloumiños en el claustro del convento del Rosario Ara Bellas

El Ayuntamiento de San Sadurniño proseguirá hasta mediados del próximo año con los talleres destinados a combatir la soledad no deseada. Así lo anunció tras concluir recientemente el proyecto Aloumiños, impulsado también en otros municipios de la comarca –la iniciativa es del Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia, con la colaboración del Sergas y el apoyo del Ministerio de Sanidade– y cuyo objetivo es promover las relaciones sociales entre las personas mayores.

Así, el departamento de Servizos Sociais ha concertado por su cuenta con la empresa Espazo Vivo la realización de más obradoiros, que se celebrarán de enero hasta junio de 2026. Los encuentros tendrán lugar los martes, explica el ejecutivo local, en las parroquias de Lamas –de 10.00 a 11.00 horas–, Naraío –de 11.15 a 12.15– y Santa Mariña –de 17.00 a 18.00–.

Aquellos vecinos y vecinas que deseen tomar parte pueden inscribirse llamando al número de teléfono 981 490 027 (extensión 1).