Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Historia desde o feminismo

Mulleres no manicomio de Conxo, protagonistas de “As tolas que non o eran”, unha obra que chega a San Sadurniño e Mañón

Carmen V. Valiña, doutora en Historia Contemporánea e unha das promotoras de PeriFéricas, presenta o libro nun obradoiro no que se traballará con historias clínicas orixinais

Redacción
28/11/2025 14:05
A autora de "As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo, 1885-1936"
A autora de "As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo, 1885-1936"
Editorial Galaxia
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Este venres 28, ás 19.00 horas na biblioteca municipal do Barqueiro-Mañón, Carmen V. Valiña presentará o seu libro “As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo. 1885-1936”. O texto fai protagonistas, cada unha co seu nome, ás persoas internas que reunían todos os atributos para ser condeadas ás marxes: ser muller, aldeá, pobre, analfabeta e rebelde.

A autora levará esta mesma obra a San Sadurniño o sábado 29, a partir das 11.00 na Casa da Xuventude, onde dará conta da maneira en que as institucións se aproveitaron da psiquiatría para o control das mulleres, no marco dun obradoiro polo 25-N. As persoas interesadas en participar nesta proposta, na que se traballará con historias clínicas auténticas, deberán reservar praza no correo electrónico oriana.lopez@sansadurnino.gal ou chamando ao 695 876 178. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de momento del encendido de luces en la localidad

Los jardines de San Xosé de Piñeiros vuelven a anunciar la Navidad en Narón
Redacción
El ideal gallego

Augas de Galicia licita la primera fase del saneamiento en el rural de Ferrol
Redacción
"A nosa Terra non é nosa, rapaces", un dos debuxos de Castelao

Castelao en 33 imaxes, proxectadas nun encontro en Ferrol con sorteo literario de 25 exemplares
Redacción
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec

El Baxi Ferrol ya sabe a quién se enfrentará en la primera ronda de playoffs
Iago Couce