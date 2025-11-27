Mi cuenta

San Sadurniño

San Sadurniño asegura la pista de A Fervenza tras el desprendimiento del pasado invierno

La intervención supondrá una inversión de 19.230 euros procedentes de las arcas municipales

Redacción
27/11/2025 13:38
Operarios trabajando en la zona de la pista afectada
Operarios trabajando en la zona de la pista afectada
Concello
El Ayuntamiento de San Sadurniño ha iniciado los trabajos de afirmado y consolidación de la pista que comunica Pena da Meda y O Cando, después de que el pasado invierno una bolsa de agua en el subsuelo provocase un desprendimiento de tierras a la altura de A Fervenza. Desde el ejecutivo que dirige Secundino García explican que las obras supondrán una inversión de 19.230 euros, procedentes de las arcas municipales.

Las tareas, ejecutadas por la empresa Armacon, se prolongarán durante los próximos días y supondrán restricciones al tráfico rodado, por lo que se recomienda a los vecinos y vecinas emplear otros viales alternativos como el de Solposto o Pena de Eiriz.

En concreto, la intervención ya iniciada por el Consistorio supondrá la ejecución de un refuerzo de bloques de piedra de grandes dimensiones, de unos 100 metros cúbicos, con el objetivo de dar estabilidad al talud. También el hormigonado de la base y el extendido de grava y zahorra, sobre el que se echará una nueva capa de aglomerado “co fin de restituír o trazado e garantir unha circulación segura en toda a súa anchura”, explica el Concello.

