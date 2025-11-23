Mi cuenta

San Sadurniño

Cerca de 120 jóvenes de San Sadurniño se beneficiarán este año de las becas al estudio

Las subvenciones oscilan entre los 100 y los 800 euros

Redacción
23/11/2025 15:32
Vista aérea del colegio sadurniñense
C.G.

San Sadurniño anunció que 119 estudiantes de la localidad se beneficiarán este año de las ayudas que impulsa el Ayuntamiento.

En total, se distribuirán 19.361,79 euros entre jóvenes que cursan enseñanzas tanto obligatorias como postobligatorias. Las subvenciones concedidas oscilan entre los 100 y los 800 euros.

La administración local ya ha efectuado la transferencia a las familias. El regidor, Secundino García, apunta que el Concello "segue á cabeza dos Consistorios galegos que máis recursos destinan a esta finalidade, tanto en termos absolutos como en proporción co orzamento municipal. É un esforzo económico importante, pero tamén un investimento no noso futuro", remarcó.

