San Sadurniño

Presencia de San Sadurniño en las jornadas sobre economía circular de la Xunta

Acudieron al encuentro de trabajo las concejalas Araceli Bellas y Raquel Piñeiro

Redacción
22/11/2025 17:44
Las dos edilas sadurniñenses en Santiago
Las dos edilas sadurniñenses en Santiago
Concello

El Concello de San Sadurniño estuvo presente esta semana en la jornada organizada por la Oficina de Economía Circular de la Xunta.

Al encuentro asistieron las concejalas Raquel Piñeiro, que tomó parte en la mesa de trabajo dedicada a los modelos innovadores, y Araceli Bellas, que participó en la de contratación.

"Grazas a este encontro puidemos poñer en común e analizar problemas que afrontamos os Concellos, e a partir de aí elaborar propostas concretas para avanzar en aspectos como a redución de residuos, a mellora das infraestruturas ou o fortalecemento das campañas de sensibilización veciñal", aseguró Piñeiro.

Por su parte, Bellas incidió en que este tipo de iniciativas permiten "contrastar ideas, coñecer boas prácticas e reforzar o compromiso común coa Axenda 2030 e coa transición cara a un modelo máis sostible".

