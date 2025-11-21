Mi cuenta

Música

Un obradoiro musical de improvisación amplía as capacidades persoais en San Sadurniño

Airán Beltrán, mestre da Rockschool e músico de La Asombrosa Orquesta Improgramable,  ocuparase desta actividade

Redacción
21/11/2025 12:18
Airán Beltrán será o encargado de conducir este obradoiro de improvisación en San Sadurniño
Daniel Alexandre

Este domingo en San Sadurniño, na sede da asociación Concienciarte (Silvalonga, 22), terá lugar un obradoiro de improvisación a cargo do mestre da Rockschool e músico de La Asombrosa Orquesta Improgramable, Airán Beltrán.

Nesta actividade que terá lugar de 16.00 a 19.00 horas, ampliaranse capacidades e recursos persoais para contribuír ao desenvolvemento artístico e vivencial. Reservas no 699 687 574.

Airán Beltrán, músico y maestro de música: “Uno puede encontrar símiles maravillosos para la experiencia del vivir”

