San Sadurniño

San Sadurniño mejorará la eficiencia energética en el campo municipal de Os Currás

El Ayuntamiento invertirá cerca de 94.000 euros en los trabajos

Redacción
17/11/2025 16:14
Vista aérea de las instalaciones
Concello

El Ayuntamiento de San Sadurniño invertirá cerca de 94.000 euros en la mejora de la eficiencia energética del área deportiva de Os Currás.

En concreto, el ejecutivo que dirige Secundino García instalará una nueva caldera de pellets, que sustituirá a los termos eléctricos de agua sanitaria –junto a un depósito de 1.500 litros de capacidad–. Esto permitirá, explica el Concello, atender a las demandas de uso en un lugar en el que juegan tanto el CF San Sadurniño como los equipos de base de la escuela de fútbol Irmandiños –y, en momentos puntuales, la UDC Narahío–.

San Sadurniño mejorará la eficiencia energética de las instalaciones de Os Currás

Además, la administración local cambiará a LED los focos de la cancha que todavía estaban pendientes de renovar –en 2019 se acometió una intervención al respecto–, con el objetivo de reducir el consumo y mejorar las condiciones de uso de las instalaciones deportivas. “O obxectivo é seguir mellorando os equipamentos dos Currás, e sobre todo baixar o gasto en enerxías polas súas implicacións económicas e ambientais”, aseguró el alcalde, que confía en que los trabajos puedan llevarse a cabo “interferindo o menos posible no funcionamento das instalacións e sen meternos moito máis no inverno”, añadió.

