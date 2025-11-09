San Sadurniño no implanta el contenedor marrón y apuesta por el compostaje

Residuos para hacer compost Sogama

El Ayuntamiento de San Sadurniño ha tomado la determinación de no implantar el contenedor marrón. El ejecutivo local argumenta su decisión aludiendo a las dificultades técnicas que supondría su gestión, además de incidir en que se trata de “un modelo pouco sostible desde o punto de vista ambiental, xa que obrigaría a manter o actual sistema de recollida, aínda que sexa separada, no que arredor do 40% do lixo é organico”, expone el Concello. Ante esta cifra, la administración sadurniñense apuesta, como están haciendo diversas localidades de Ferrolterra, por la “versión modernizada do que se fixo toda a vida en municipios rurais como o noso, onde as mondas, os carozos de froitas, as cascas, as borras de café e outros restos se lle daban ao porco ou ían parar ao esterco”: el compostaje doméstico.

Para ello, el Concello irá reduciendo en los próximos meses la recogida de residuos orgánicos e incrementará, por contra, el parque de composteiros y la formación entre los vecinos y vecinas. El objetivo es que, a medio plazo, “todos os fogares de San Sadurniño fagan compost cos restos da comida, lavaduras e outros refugallos orgánicos”.

Campaña

La primera de estas charlas informativas para la ciudadanía se llevará a cabo este lunes 10 de noviembre en la Casa da Xuventude (19.30 horas), mientras que el jueves se celebrará en el local social do Camiño Arriba. En ambas se explicará en qué consiste el compostaje y algunas técnicas de mantenimiento en esta práctica. Aquellos que deseen acudir a alguno de estos coloquios –o los que se agendarán próximamente en las diferentes parroquias– deben llamar al Concello (981 490 027) para inscribirse. En esta campaña informativa se llevarán a cabo, además, talleres para el alumnado del CPI.

El Consistorio tiene previsto distribuir 190 recipientes para compostaje entre la vencindad, así como 25 calderos de orgánico y 6.000 bolsas compostables que se entregarán en el edificio Villa de la Tranquilidad.

Para este cometido el Ayuntamiento dispone de dos ayudas de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, que ascienden en su conjunto a 26.134 euros. El ejecutivo sadurniñense invertirá 18.620 en la adquisición de los composteiros y cerca de 17.000 para realizar una auditoría que permita mejorar la eficiencia de la recogida de basura. En este sentido, ya se ha comenzado a geolocalizar todos los contenedores del municipio y, próximamente, se llevará a cabo un estudio estadístico para conocer el tipo de residuos que se producen en el territorio “e cales son as proporcións de cada unha das fraccións que se botan nos colectores”. Esto permitirá, inciden, “contar cunha radiografía precisa da situación actual e, en base a ela, levar a cabo as accións que sexan necesarias”.