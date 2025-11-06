San Sadurniño
Exposición “Castelao. De sempre en Galiza ao Consello de Galiza” en San Sadurniño
Este viernes 7 se inaugura “Capturando a natureza” de Álvaro Lamas
La Casa da Cultura sadurniñesa acoge la exposición “Castelao. De sempre en Galiza ao Cosnello de Galiza”, que recorre el proceso de creación del libro “Sempre en Galiza” y el contexto histórico en el que surgió el Consello de Galicia, presidido por el propio escritor.
A través de una serie de paneles se hace este recorrido, que forma parte de las actividades programadas por el Concello dentro del Ano Castelao. Puede visitarse de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas –salvo los miércoles–.
En la tarde de este viernes 7, a las siete, se inaugura también la exposición “Capturando a natureza” de Álvaro Lamas.