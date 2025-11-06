Exposición “Castelao. De sempre en Galiza ao Consello de Galiza” en San Sadurniño

Exposición en San Sadurnño Cedida

La Casa da Cultura sadurniñesa acoge la exposición “Castelao. De sempre en Galiza ao Cosnello de Galiza”, que recorre el proceso de creación del libro “Sempre en Galiza” y el contexto histórico en el que surgió el Consello de Galicia, presidido por el propio escritor.

A través de una serie de paneles se hace este recorrido, que forma parte de las actividades programadas por el Concello dentro del Ano Castelao. Puede visitarse de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas –salvo los miércoles–.

En la tarde de este viernes 7, a las siete, se inaugura también la exposición “Capturando a natureza” de Álvaro Lamas.