San Sadurniño

Exposición “Castelao. De sempre en Galiza ao Consello de Galiza” en San Sadurniño

Este viernes 7 se inaugura “Capturando a natureza” de Álvaro Lamas

Redacción
06/11/2025 20:52
castelao san sadurniño
Exposición en San Sadurnño
Cedida

La Casa da Cultura sadurniñesa acoge la exposición “Castelao. De sempre en Galiza ao Cosnello de Galiza”, que recorre el proceso de creación del libro “Sempre en Galiza” y el contexto histórico en el que surgió el Consello de Galicia, presidido por el propio escritor.

A través de una serie de paneles se hace este recorrido, que forma parte de las actividades programadas por el Concello dentro del Ano Castelao. Puede visitarse de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas –salvo los miércoles–.

Os Concellos de Fene e San Sadurniño súmanse á celebración do 75 cabodano de Castelao

Más información

En la tarde de este viernes 7, a las siete, se inaugura también la exposición “Capturando a natureza” de Álvaro Lamas.

