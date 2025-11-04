Mi cuenta

Fotografía

Los paisajes capturados por Álvaro Lamas se exponen ya en San Sadurniño

El autor invita a acompañarle en un viaje por el norte peninsular a través de sus fotografías

Redacción
04/11/2025 13:14
Unha das imaxes que Álvaro Lamas capturou en San Sadurniño, neste caso na parroquia de Naraío
Álvaro Lamas

El fotógrafo mugardés Álvaro Lamas expone desde este lunes su selección “Capturando a natureza” en la galería de la Casa Consistorial de San Sadurniño, que dará cobijo a sus obras hasta el viernes 28 de este mes. El artista se acercará al municipio este viernes 7 para presentar la muestra, a las 19.00, elaborada a base de capturas realizadas por el norte peninsular.

Algunos de los paisajes que elige Lamas para esta propuesta se encuentran en San Sadurniño, aunque también se podrán reconocer otros puntos de la comarca de Ferrol, Ortegal, Mariña Lucense, Asturias, Cantabria y Navarra. Así, invita al público a seguirle en este viaje rodeado de naturaleza salvaje, desde cascadas y bosques hasta los hongos y las estrellas del firmamento.

