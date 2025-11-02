Alicia Aneiros, sepulturera en Ferrolterra: “Quiero que me entierren como toda la vida, en caja, y si se puede, con rosas de cualquier color”

Alicia Aneiros también toca las campanas para anunciar los entierros Cedida

Alicia Aneiros trabajaba como enfermera cuando su progenitor, sepulturero durante 33 años, se jubiló y su madre enfermó, tomando la decisión de coger el testigo ejerciendo de enterradora en una decena de cementerios de San Sadurniño, Moeche y Cerdido.

“Me hice autónoma y escogí el trabajo de mi padre, que fue una alegría para él porque al haber tenido solo hijas mujeres, nunca pensó que continuásemos con su oficio”, aclara, valorando que todo lo que sabe lo aprendió de Lolo, como llama todo el mundo a Manuel Aneiros.

Y no solo sigue sus enseñanzas a la hora de dar sepultura, sino también al tocar las campanas, cuidar los camposantos y llevar a cabo la delicada tarea de la exhumación.

Cuando le llegue su hora, ella tiene claro que “quiero ser enterrada como toda la vida; o sea, en caja y, si puede ser, con rosas. De cualquier color, pero rosas”, apunta, valorando que “no quiero incinerarme porque para mí lo normal es lo otro”.

“Hay quien dice que, con el paso del tiempo, no merece la pena acercarse a poner flores a los familiares si ya no están; pero yo siempre les digo que sí están, no su alma o su espíritu, pero ellos están”, traslada Alicia, reivindicando que la gente joven visite estos lugares, sepa dónde están sus familiares y ayude a los mayores de la familia a limpiar los nichos o arreglarlos: “Los jóvenes deberíamos acercarnos un poquito más”, zanja.