Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Día de Difuntos

Alicia Aneiros, sepulturera en Ferrolterra: “Quiero que me entierren como toda la vida, en caja, y si se puede, con rosas de cualquier color”

Es la única enterradora de Galicia y heredó el oficio de su padre

Marta Corral
Marta Corral
02/11/2025 11:34
Alicia Aneiros también toca las campanas para anunciar los entierros
Alicia Aneiros también toca las campanas para anunciar los entierros
Cedida

Alicia Aneiros trabajaba como enfermera cuando su progenitor, sepulturero durante 33 años, se jubiló y su madre enfermó, tomando la decisión de coger el testigo ejerciendo de enterradora en una decena de cementerios de San Sadurniño, Moeche y Cerdido

“Me hice autónoma y escogí el trabajo de mi padre, que fue una alegría para él porque al haber tenido solo hijas mujeres, nunca pensó que continuásemos con su oficio”, aclara, valorando que todo lo que sabe lo aprendió de Lolo, como llama todo el mundo a Manuel Aneiros. 

Raúl Freire y Santiago Candocia en la marmolería ubicada en San Xoán

Marmolistas, funerarios y una sepulturera: los ferrolanos que trabajan “a dos metros bajo tierra”

Más información

Y no solo sigue sus enseñanzas a la hora de dar sepultura, sino también al tocar las campanas, cuidar los camposantos y llevar a cabo la delicada tarea de la exhumación. 

Cuando le llegue su hora, ella tiene claro que “quiero ser enterrada como toda la vida; o sea, en caja y, si puede ser, con rosas. De cualquier color, pero rosas”, apunta, valorando que “no quiero incinerarme porque para mí lo normal es lo otro”. 

“Hay quien dice que, con el paso del tiempo, no merece la pena acercarse a poner flores a los familiares si ya no están; pero yo siempre les digo que sí están, no su alma o su espíritu, pero ellos están”, traslada Alicia, reivindicando que la gente joven visite estos lugares, sepa dónde están sus familiares y ayude a los mayores de la familia a limpiar los nichos o arreglarlos: “Los jóvenes deberíamos acercarnos un poquito más”, zanja.

Te puede interesar

Uno de los grupos que completaron el terrorífico recorrido

Once portales de Esteiro se convirtieron en un pasaje del terror con más de 200 participantes
Marta Corral
Participantes en la salida micológica de este sábado

La salida micológica abre paso este domingo en As Pontes a la XXXV Feira de Fungos e Cogomelos
Redacción
Raúl Freire y Santiago Candocia en la marmolería ubicada en San Xoán

Marmolistas, funerarios y una sepulturera: los ferrolanos que trabajan “a dos metros bajo tierra”
Marta Corral
Santiago muestra las flores forjadas que pondrá en la lápida de sus padres, donde también quiere enterrarse él

Santiago Candocia, marmolista de arte funerario en Ferrol: "No damos abasto"
Marta Corral