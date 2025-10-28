Presencia de San Sadurniño en el encuentro “Acuerdo Rural”

La comitiva sadurniñense en Ourense Concello

El Concello de San Sadurniño participa estos días en el encuentro “Acordo Rural-Liderando a transición desde os municipios rurais”, una iniciativa que reúne en Ourense a responsables institucionales, representantes del mundo de la investigación y a entidades y municipios de España y Europa para compartir experiencias de innovación y resiliencia. El alcalde, Secundino García, se desplazó junto a las edilas de Axenda 2030, Raquel Piñeiro, y Cultura e Igualdade, Araceli Bellas, para tomar parte en el evento, que se prolongará hasta el mañana miércoles 29de octubre

En la primera jornada se analizaron modelos de asentamiento en el rural que ofrecen calidad de vida y contribuyen a frenar la despoblación. Este martes se abordaron cuestiones –por medio de distintas mesas de debate– como la vivienda y la rehabilitación, la ordenación del territorio o la recuperación de la tierra agraria.

Cuestiones estratégicas

Para este 29 de octubre está previsto que se traten aspectos como la transición energética, el empleo verde, la economía digital y el relevo generacional en el campo.

“As xornadas tratan cuestións estratéxicas para nós e para calquera concello rural que queira reter e atraer poboación. Aquí estase falando de modelos construtivos, de servizos básicos, de emprendemento... de como conseguir, en definitiva, un rural vivo e puxante”, aseveró el regidor. El encuentro se cerrará con la entrega del Premio ao Municipio Rural Innovador.