San Sadurniño
Daños en la pasarela que enlaza con el puente sobre el Xubia, en San Sadurniño, tras un accidente de tráfico
El Concello pide a los vecinos y vecinas no cruzar por la zona hasta comprobar la seguridad de la estructura
Una salida de vía de un vehículo en la AC-862, a la altura de Cornide, en San Sadurniño, dañó la pasada madrugada del lunes la pasarela peatonal que enlaza con el puente sobre el río Xubia.
Desde el Concello se ha señalizado la zona y piden a los vecinos y vecinas que no crucen por esa zona hasta que se pueda verificar la estructura y se lleven a cabo las reparaciones necesarias.