Daños en la pasarela que enlaza con el puente sobre el Xubia, en San Sadurniño, tras un accidente de tráfico

Estado de la pasarela y del jardín tras el suceso Concello

Una salida de vía de un vehículo en la AC-862, a la altura de Cornide, en San Sadurniño, dañó la pasada madrugada del lunes la pasarela peatonal que enlaza con el puente sobre el río Xubia.

Desde el Concello se ha señalizado la zona y piden a los vecinos y vecinas que no crucen por esa zona hasta que se pueda verificar la estructura y se lleven a cabo las reparaciones necesarias.