San Sadurniño promueve la apicultura con la colaboración de la Casa do Mel

Los representantes de ambas partes firmaron un convenio de colaboración Cedida

El Concello y la Casa do Mel firmaron un convenio de colaboración por el cual el Ayuntamiento delega en la entidad el mantenimiento de las colmenas de la Horta da Cortiña.

El acuerdo fue rubricado por el concejal de Desenvolvemento local, Manolo Varela, y el presidente de la asociación Casa do Mel, Manuel Ferreira. Como se incluye en el texto, a entidad deberá reponer elementos deteriorados, ofrecer a las abejas clos cuidados que requieran y contrata un seguro de responsabilidad civil por posibles daños, además de colocar trampas para prevenir la presencia de avispas velutinas.

El acuerdo incluye, además, una parte didáctica que incluye la exposición apícola que se pudo visitar en la Feira Rural y un curso anual de introducción a la apicultura. También se debe informar al Concello de posibles visitas guiadas y de las labores que se quieran desarrollar en las colmenas.

Para la puesta en marcha de estos y otros cometidos, la entidad, radicada en Goente, As Pontes, recibirá una ayuda nominativa de 2.000 euros.