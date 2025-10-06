San Sadurniño modernizará la red de abastecimiento con una nueva canalización en Cornide

Serán 450 metros de tubería los que se renovarán - César Galdo

San Sadurniño modernizará su red de saneamiento y contará para ello con la ayuda económica de los fondos NextGeneration, que financiarán parte de la renovación de las canalizaciones que surten de agua potable al núcleo de Cornide, informó el Concello, indicando que serán 450 metros de tubería los que se van a sustituir con el objetivo de evitar las pérdidas que se vienen registrando.

El proyecto está enmarcado, explican fuentes municipales, dentro del programa de mejoras que el Consistorio puso en marcha hace años con la vista puesta en buscar nuevos puntos de captación, modernizar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) e ir renovando los colectores, tanto al crear anillos que permitan la sectorización como instalando aparatos que detecten las fugas.

Se trata de intervenciones “fundamentais”, valoró el regidor, Secundino García, analizando que hay que acometer estos trabajos para “asegurar unha xestión eficiente da agua, que é un recurso básico, e para acoutar de inmediato os puntos onde poida haber filtracións ao subsolo por roturas ou pequenas fendas nas tuberías”.

Cumplir la ley

El proyecto incluye la instalación de tres contadores de caudal en puntos estratégicos: delante de la Casa do Concello, en la esquina del Centro de Día y en el Campo da Feira, al pie de la capilla de Belén. Los aparatos enviarán información al sistema de telecontrol municipal para conocer los datos de consumo en tiempo real con el objetivo de detectar variaciones anómalas.

Otra de las actuaciones previstas es la sustitución de la canalización desde el cruce con las carreteras de Pedroso y Ortigueira hasta el Muíño do Pepe, puesto que la existente sufrió numerosas roturas en los últimos años, suponiendo “perdas de auga e gasto de man de obra”, incide el alcalde.

Se usará una nueva tubería de polietileno de alta resistencia para proporcionar un mejor servicio a las tres viviendas de la parte más baja de O Casal y a las situadas a uno y otro lado de la AC-862, en Cornide. La obra supondrá el soterramiento de 450 metros de conducción, que se instalará en el margen derecho en sentido Ortigueira.

Estos trabajos permitirán estar un poco más cerca del compromiso del Concello con los Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS), promoviendo en este caso una gestión sostenible del agua. “É un paso máis para que San Sadurniño teña unha rede moderna, eficiente e respectuosa cos recursos naturais”, apuntaba García.

Citaba también la ley autonómica sobre el ciclo del agua aprobada en 2022, que introdujo un gravamen —que se aplicará desde 2027— de 0,29 euros por metro cúbico para aquellos concellos con pérdidas superiores al 20%: “Por iso é tan importante chegar a ese ano cos deberes feitos”, apostilló, confiando en que será cuestión de días la licitación de los trabajos, que saldrán a contratación pública por 46.350,99 euros con impuestos, recibiendo 38.306,60 de Augas de Galicia en el marco del Plan Estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los NextGeneration.