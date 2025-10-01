Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
San Sadurniño

San Sadurniño celebra el Día Internacional da Muller Rural con actividades todo el mes

El día 11 habrá la oportunidad de aprender a hacer chanfaina al estilo tradicional de Bardaos

Redacción
01/10/2025 19:10
Exterior de la Casa da Cultura sadurniñense
Exterior de la Casa da Cultura sadurniñense - I Emilio Cortizas

El área de Igualdade del Concello de San Sadurniño ha diseñado diferentes actividades que se llevarán a cabo durante todo el mes para conmemorar el Día Internacional da Muller Rural (15 de octubre).

La primera de estas propuestas es la exposición “Primixenias”, de la cesteira Luisa da Silva y la oleira Carme Romero, que se podrá visitar de lunes a viernes en horario de mañana –este último día también por la tarde– en la galería municipal. El próximo sábado 11 de octubre, a partir de las 17.30 horas, la hostelera jubilada Julia Gundín –que regentó el Bar Marcial– enseñará a hacer chanfaina al estilo tradicional de Bardaos. El taller es gratuito pero las plazas son limitadas (12), por lo que es necesario apuntarse llamando al 695 876 178 o enviando un correo a la dirección oriana.lopez@sansadurnino.gal.

Mientras, el viernes 17, se llevará a cabo el espectáculo “Mulleres de conto”, en la Casa da Cultura (19.00 horas). En él, la narradora Cris de Caldas relatará historias de mujeres “que non sempre levaron unha vida de conto, pero que por iso merecen ser lembradas”, explican desde el Concello.

Por último, el sábado 25 se celebrará en las mismas instalaciones la actuación de las Pandereteiras de Xacarandaina (19.00 horas). La entrada es gratuita y las entradas pueden ser reservadas en el 616 332 919 o en la dirección agustin.perez@sansadurnino.gal.

Te puede interesar

Vázquez, en el banquillo a la izquierda, en su última visita a la que ahora es su casa

Álex Vázquez, del banquillo ourensano a la oficina del Racing de Ferrol
Miriam Tembrás
Un viandante toma una foto del "encuentro" de los dos trasatlánticos

Ferrol recibe a más de 1.300 turistas de crucero en la primera doble escala de octubre
X. Fandiño
El Basketmi Ferrol ganó su partido ante el Lisboa

El Basketmi Ferrol finaliza tercero en el Torneio Internacional de Lisboa
Redacción
Un momento del acto de entrega de los vehículos

Los bomberos de As Pontes cuentan con nuevo camión autoescalera
Redacción