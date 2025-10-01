San Sadurniño celebra el Día Internacional da Muller Rural con actividades todo el mes

Exterior de la Casa da Cultura sadurniñense - I Emilio Cortizas

El área de Igualdade del Concello de San Sadurniño ha diseñado diferentes actividades que se llevarán a cabo durante todo el mes para conmemorar el Día Internacional da Muller Rural (15 de octubre).

La primera de estas propuestas es la exposición “Primixenias”, de la cesteira Luisa da Silva y la oleira Carme Romero, que se podrá visitar de lunes a viernes en horario de mañana –este último día también por la tarde– en la galería municipal. El próximo sábado 11 de octubre, a partir de las 17.30 horas, la hostelera jubilada Julia Gundín –que regentó el Bar Marcial– enseñará a hacer chanfaina al estilo tradicional de Bardaos. El taller es gratuito pero las plazas son limitadas (12), por lo que es necesario apuntarse llamando al 695 876 178 o enviando un correo a la dirección oriana.lopez@sansadurnino.gal.

Mientras, el viernes 17, se llevará a cabo el espectáculo “Mulleres de conto”, en la Casa da Cultura (19.00 horas). En él, la narradora Cris de Caldas relatará historias de mujeres “que non sempre levaron unha vida de conto, pero que por iso merecen ser lembradas”, explican desde el Concello.

Por último, el sábado 25 se celebrará en las mismas instalaciones la actuación de las Pandereteiras de Xacarandaina (19.00 horas). La entrada es gratuita y las entradas pueden ser reservadas en el 616 332 919 o en la dirección agustin.perez@sansadurnino.gal.