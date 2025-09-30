La Xunta destina 80.000 euros a la corrección de impactos paisajísticos en las comarcas

Un instante de la visita al lavadero sadurniñense - I Daniel Alexandre

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó San Sadurniño para supervisar el resultado de las actuaciones de corrección de impacto paisajístico financiadas por la Consellería de Medio Ambiente.

La Xunta ha destinado una partida global de 80.000 euros para proyectos en esta localidad, así como en Ares y Valdoviño, con el objetivo de fomentar el "fermosismo" y la protección del entorno. El motivo central de la visita, en la que estuvo acompañada por el alcalde, Secundino García, fue la rehabilitación del lavadero de A Castiñeira, en Ferreira.

La obra, con una inversión total de 27.465 euros (de los que 20.000 fueron aportados por el Instituto de Estudos do Territorio), ha devuelto a este elemento etnográfico su apariencia original de los años 50. Los trabajos incluyeron la retirada de la cubierta de fibrocemento, la instalación de una nueva estructura de madera y teja, la limpieza del entorno y la aplicación de pintura.

La representante del gobierno autonómico recordó la importancia de apoyar a los Concellos en este tipo de actuaciones y recordó que la Xunta habilitó este año dos millones de euros para este tipo de acciones.

Deberes

El alcalde aprovechó la ocasión para recordarle a Aneiros una serie de "debes" y compromisos históricos que el ejecutivo autonómico tiene pendientes con el municipio. Entre las demandas más urgentes apuntó la mejora de infraestructuras viarias, como la reparación del tramo Igrexafeita-Espiñaredo de la antigua carretera de As Pontes (AC-861) y la mejora de la accesibilidad peatonal del puente de Cornide.

También el saneamiento de Silvalonga, un compromiso adquirido por la Xunta por escrito en 2008, recuerda el Concello sadurniñense, que ya ha invertido más de 161.000 euros de fondos propios en un colector, pese a que la red principal sigue sin ejecutarse. Según el alcalde, parece que "hai vontade da Xunta de saldar a súa débeda contribuíndo a esta actuación, que xa lle temos solicitado por escrito a Augas de Galicia". En materia de patrimonio, García Casal demandó la colaboración autonómica para restaurar la cubierta de la antigua Casa do Concello y para una nueva fase de puesta en valor del castillo de Naraío.