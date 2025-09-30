Alumnado de San Sadurniño retira más de 40 kilos de basura del río Xubia

Limpieza de los escolares en el río Xubia - I Roberto Lindín

El alumnado de 1º de ESO del CPI San Sadurniño participó esta semana en la XVIII edición de la campaña “Móllate polos Ríos”, una iniciativa promovida por Adega y apoyada por numerosas entidades y Concellos gallegos. Su objetivo principal es visibilizar el problema de la contaminación y fomentar actitudes responsables con el medio natural.

En el caso concreto sadurniñense, los menores recorrieron los márgenes del río Xubia para recoger plásticos, vidrios y otros restos, logrando recolectar más de 40 kilos, con la “satisfacción de contribuír á mellora dun espazo de grande valor ambiental”, aseveró la concejala de Axenda 2030, Raquel Piñeiro.

El Concello agradece la implicación de Adega, los escolares y el equipo directivo del centro, remarcando que estas acciones sirven “para crear conciencia ecolóxica entre a mocidade nun momento en que se multiplican, sobre todo a través das redes sociais, as mensaxes negacionistas do cambio climático”.