Alumnado de San Sadurniño retira más de 40 kilos de basura del río Xubia
La acción, impulsada por Adega, pretende visibilizar el problema de la contaminación y fomentar actitudes responsables
El alumnado de 1º de ESO del CPI San Sadurniño participó esta semana en la XVIII edición de la campaña “Móllate polos Ríos”, una iniciativa promovida por Adega y apoyada por numerosas entidades y Concellos gallegos. Su objetivo principal es visibilizar el problema de la contaminación y fomentar actitudes responsables con el medio natural.
En el caso concreto sadurniñense, los menores recorrieron los márgenes del río Xubia para recoger plásticos, vidrios y otros restos, logrando recolectar más de 40 kilos, con la “satisfacción de contribuír á mellora dun espazo de grande valor ambiental”, aseveró la concejala de Axenda 2030, Raquel Piñeiro.
El Concello agradece la implicación de Adega, los escolares y el equipo directivo del centro, remarcando que estas acciones sirven “para crear conciencia ecolóxica entre a mocidade nun momento en que se multiplican, sobre todo a través das redes sociais, as mensaxes negacionistas do cambio climático”.