La corporación de San Sadurniño aborda el cambio climático y los incendios

Un instante de la sesiónCésar Galdo

El pleno ordinario de septiembre y San Sadurniño se saldó con consenso entre los grupos. El BNG, el PP y el edil socialista del Grupo Mixto aprobaron los convenios de la recogida de pilas y vidrio, así como la solicitud de una subvención a la Diputación para la rehabilitación de la nave de Obras. Asimismo, se aprobaron las cuentas generales relativas al pasado ejercicio.

Sin embargo, las cuestiones principales de la sesión fueron las mociones relativas a los incendios y el cambio climático, que salieron adelante con la abstención de los populares. En lo relativo a la primera de las temáticas, se denunció la “xestión neglixente” por parte de la Xunta en relación con las situaciones vividas a nivel autonómico durante el pasado verano. El BNG propuso la creación de un Fondo de Recuperación Xunta-Estado, para la ayuda de todos aquellos afectados por los fuegos, así como un plan para la restauración de áreas quemadas.

En el segundo caso, el PSOE defendió la necesidad de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro. De esta forma, el socialista incidió en la necesidad de prevención con una moción que insta al gobierno de España “a manter e reforzar o seu liderado na loita contra o cambio climático a nivel internacional”.