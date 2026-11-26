Casa do Concello de Neda Jorge Meis

El Ayuntamiento de Neda mantiene abierto, hasta el próximo martes 1 de diciembre, el plazo para solicitar las ayudas para la promoción de actividades culturales y deportivas.

Estas se dirigen a entidades, asociaciones y agrupaciones de vecinos, y cuentan con una partida total de 16.000 euros –10.000 para el ámbito de la cultura y la cantidad restante para el del deporte–.

Tal y como figura en las bases, podrán beneficiarse de esta convocatoria entidades sin ánimo de lucro que estén inscritas en el Registro municipal de asociaciones y que desarrollen sus propuestas “preferentemente no termo municipal” –en el caso de que se lleven a cabo fuera, el Ayuntamiento exige que se trata de iniciativas “que suplan ou complementen as atribuídas ao Concello”–.