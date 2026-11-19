Las ayudas buscan reforzar el desarrollo deportivo y profesional de los beneficiarios Jorge Meis

El gobierno nedense ha confirmado que ya se pueden solicitar las ayudas municipales para apoyar a los deportistas individuales de la localidad.

Según el propio Ayuntamiento, los subsidios están dirigidos a todas aquellas personas que deseen reforzar su desarrollo deportivo y profesional y que compitan en pruebas de categoría autonómica, nacional o internacional.

En total, la convocatoria cuenta con un presupuesto de 5.000 euros y cada beneficiario podrá obtener una cantidad máxima de 800.

Por otro lado, respecto a los requisitos para poder optar a este apoyo económico, los interesados deberán llevar empadronados en Neda, por lo menos, dos años consecutivos y participar en competiciones organizadas o reconocidas por las federaciones. Además, los deportistas tendrán que acreditar nivel en su disciplina, como mínimo, en el año anterior de la solicitud.

Estas ayudas del Concello se unen a otras anunciadas recientemente por el ejecutivo local, como son las destinadas a las familias del municipio para adquirir libros y material escolar o las ofertadas con el fin de abaratar los costes del transporte de estudiantes universitarios y de FP.