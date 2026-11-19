El Ayuntamiento de Neda abre la convocatoria de subsidios para los deportistas individuales
Las ayudas cuentan con un presupuesto municipal de 5.000 euros
El gobierno nedense ha confirmado que ya se pueden solicitar las ayudas municipales para apoyar a los deportistas individuales de la localidad.
Según el propio Ayuntamiento, los subsidios están dirigidos a todas aquellas personas que deseen reforzar su desarrollo deportivo y profesional y que compitan en pruebas de categoría autonómica, nacional o internacional.
En total, la convocatoria cuenta con un presupuesto de 5.000 euros y cada beneficiario podrá obtener una cantidad máxima de 800.
Por otro lado, respecto a los requisitos para poder optar a este apoyo económico, los interesados deberán llevar empadronados en Neda, por lo menos, dos años consecutivos y participar en competiciones organizadas o reconocidas por las federaciones. Además, los deportistas tendrán que acreditar nivel en su disciplina, como mínimo, en el año anterior de la solicitud.
Estas ayudas del Concello se unen a otras anunciadas recientemente por el ejecutivo local, como son las destinadas a las familias del municipio para adquirir libros y material escolar o las ofertadas con el fin de abaratar los costes del transporte de estudiantes universitarios y de FP.