En total, los subsidios cuentan con un presupuesto municipal de 4.000 euros Cedida

Los vecinos y vecinas del municipio de Neda ya pueden solicitar las ayudas habilitadas por el Ayuntamiento para adquirir tanto libros como material didáctico complementario en el presente curso académico.

Desde el propio Consistorio señalan que podrán optar a estos subsidios, que cuentan con un presupuesto total de 4.000 euros, todas aquellas familias que estén empadradonadas en la localidad, no tengan deudas con el Concello y posean una renta per cápita que no supere los 900 euros mensuales.

Respecto a los niveles educativos, la convocatoria contempla todos los estudios, excepto los universitarios. Asimismo, los menores de edad –que podrán estar cursando Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional– deberán estar matriculados en centros que reciban fondos públicos.

Además, los Servizos Sociais del Concello se encargarán de estudiar y evaluar las solicitudes, dando prioridad a las personas con menos ingresos y mayor número de hijos.

Por último, el Ayuntamiento de Neda recuerda a las familias que tienen de plazo hasta el 1 de diciembre para pedir las ayudas adjuntando la documentación correspondiente en el Rexistro Municipal.