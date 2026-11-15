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Neda

Ya se pueden pedir en Neda las ayudas al transporte de universitarios y alumnos de FP

Uno de los requisitos para optar a la bolsa es pertenecer a una familia con una renta per cápita mensual que no supere los 900 euros

Redacción Ferrol
15/11/2026 20:22
Neda casa do concello
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Jorge Meis
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El Concello de Neda ha abierto la convocatoria de las ayudas municipales, en régimen de concurrencia competitiva, para el transporte de alumnado universitario y de FP.

Los subsidios, dirigidos a las familias con menos recursos de la localidad, tienen como principal cometido reducir el impacto económico de los gastos que suponen los desplazamientos de los estudiantes durante este curso académico, tanto en los centros universitarios como en los ciclos de Formación Profesional y Bachillerato, entre otra clase de estudios.

Desde el Consistorio señalan que para acceder a esta bolsa, los interesados deberán estar empadronados en el Concello, como mínimo, desde hace seis meses, no tener deudas ni sanciones y pertenecer a una familia con una renta per cápita mensual que no supere los 900 euros.

Según el Ayuntamiento, esta cifra es “considerablemente maior que a dos anos anteriores (400 euros), que permitirá que máis familias poidan optar á axuda”. Además, explicaron que las subvenciones se repartirán hasta agotar el crédito de la convocatoria y “sen que en ningún caso o importe poida exceder da cantidade de 500 euros”.

El plazo para tramitar las solicitudes finalizará el próximo 1 de diciembre.

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