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Neda

Las obras para renovar la red de saneamiento en Neda obligan a cerrar temporalmente el tráfico en la Rúa do Carreiro

La actuación permitirá sustituir la red de suministro de agua por otra con tubería de polietileno y reponer el pavimento del asfalto y las aceras, entre otros trabajos

Redacción Ferrol
13/11/2026 22:24
corte tráfico no Carreiro neda cedida
Las obras están incluidas en el POS+ 2025 de la Diputación de A Coruña
Cedida
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El Concello de Neda informó de que debido a los trabajos de renovación del saneamiento y el abastecimiento incluidos en el POS+ 2025 de la Diputación, se ha cerrado temporalmente el tráfico en la Rúa do Carreiro. Sólo podrán acceder los residentes de la vía. Mediante las obras, se sustituirá la red de suministro de agua por otra con tubería de polietileno y se repondrá el pavimento del asfalto y las aceras, entre otras intervenciones.

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