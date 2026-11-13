Las obras para renovar la red de saneamiento en Neda obligan a cerrar temporalmente el tráfico en la Rúa do Carreiro

Las obras están incluidas en el POS+ 2025 de la Diputación de A Coruña Cedida

El Concello de Neda informó de que debido a los trabajos de renovación del saneamiento y el abastecimiento incluidos en el POS+ 2025 de la Diputación, se ha cerrado temporalmente el tráfico en la Rúa do Carreiro. Sólo podrán acceder los residentes de la vía. Mediante las obras, se sustituirá la red de suministro de agua por otra con tubería de polietileno y se repondrá el pavimento del asfalto y las aceras, entre otras intervenciones.