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Actividades

Antón Reixa cerrará este fin de semana en A Piruchela de Neda con un pódcast abierto en vivo

El programa que conduce el locutor Pepe Cunha se desarrollará después del concierto de Xoán Goía e Os Rebuxentos

Redacción Ferrol
13/11/2026 23:06
Antón Reixa en las Meninas de Canido de 2021, durante la actuación de Os Resentidos
Antón Reixa en las Meninas de Canido de 2021, durante la actuación de Os Resentidos
Jorge Meis
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La asociación cultural, gastronómica, recreativa y deportiva A Piruchela, con su sede en Neda, empieza el fin de semana el sábado 14, a partir de las 20.30 horas, a ritmo de la música folk que pondrán Xoán Goía e Os Rebuxentos

Al día siguiente, el domingo 15, desde las 12.30, se desarrollará un nuevo programa del pódcast en directo y abierto al público Onda Piruchela, en el que distintas personalidades conversan distendidamente con el locutor Pepe Cunha. En este caso, la charla estará protagonizada por el escritor, director de cine y músico Antón Reixa, voz de Os Resentidos y cofundador del Grupo Rompente.

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