Antón Reixa cerrará este fin de semana en A Piruchela de Neda con un pódcast abierto en vivo

Antón Reixa en las Meninas de Canido de 2021, durante la actuación de Os Resentidos Jorge Meis

La asociación cultural, gastronómica, recreativa y deportiva A Piruchela, con su sede en Neda, empieza el fin de semana el sábado 14, a partir de las 20.30 horas, a ritmo de la música folk que pondrán Xoán Goía e Os Rebuxentos.

Al día siguiente, el domingo 15, desde las 12.30, se desarrollará un nuevo programa del pódcast en directo y abierto al público Onda Piruchela, en el que distintas personalidades conversan distendidamente con el locutor Pepe Cunha. En este caso, la charla estará protagonizada por el escritor, director de cine y músico Antón Reixa, voz de Os Resentidos y cofundador del Grupo Rompente.