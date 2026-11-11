O libro sobre milleiros de españois ‘Rotspanier’, de Juan Galán, preséntase en Neda
Juan José Lada, bibliotecario da localidade e tamén escritor, acompañará ao autor este xoves 12
A pesar de que o ensaio ‘Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés 1939-1945’, do escritor e investigador da memoria republicana Juan Galán segue a historia de Joaquín Fernández, trátase dun libro que conta a realidade vivida por milleiros de españois que fuxiron de Franco e remataron nas mans de Hitler. Esta obra presentarase este xoves 12, a partir das 19.30 horas na biblioteca municipal de Neda.
Os protagonistas do libro, que vén de aterrar nas librerías neste mesmo 2026, son os republicanos galegos e españois exiliados en Francia, a partir do caso concreto dun mariñeiro da Pobra do Caramiñal, que emigrou a Euskadi na década de 1920 e loitou como miliciano no Exército vasco.
O termo ‘rotspanier’ era empregado de xeito pexorativo para designar aos republicanos españois como Joaquín Fernández, unha de tantas persoas que “cruzou os Pirineos para exiliarse en Francia, onde sería internado en campos de concentración durante a Segunda Guerra Mundial”, traballando forzosamente “na zona controlada polo Goberno de Vichy, e, posteriormente, para a Organización Todt, na zona ocupada polos nazis, na construción do Muro Atlántico”, tal e como trasladan dende Editorial Galaxia, que publicou a obra na súa colección ‘Memoria’.
Juan Galán, que estará acompañado neste acto polo bibliotecario local e tamén escritor Juan José Lada, volve a Neda despois de dous anos, cando visitou a localidade co obxectivo de presentar a súa novela de temática de ficción ‘Las tribulaciones de Bruno Lamas’.