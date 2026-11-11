Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Mofa & Befa llevan a Neda su adaptación de ‘Os dous de sempre’

La pieza está dirigida por Quico Cadaval

Redacción Ferrol
11/11/2026 22:49
Neda casa cultura
Casa da Cultura de Neda
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La última adaptación teatral de ‘Os dous de sempre’, única obra narrativa escrita por Castelao, llegará al concello de Neda mañana de la mano del humor del dúo cómico Mofa & Befa y enmarcada en el ciclo Outono das artes, de la Diputación. 

La Casa de Cultura de Neda será el punto de encuentro de la cita con el teatro, que dará comienzo a las 20.30 horas.

La propuesta está incluida en el programa municipal ‘Tempo para o teatro’ y será gratuita, aunque se requiere contar con invitación previa –las entradas se reparten desde el martes en la biblioteca municipal y se entregarán un máximo de dos por persona–.

Con la puesta en escena de la pieza ‘Os dous de sempre’, Producións Teatrais Excéntricas vuelve a apostar por una adaptación para el teatro de grandes títulos de la literatura gallega.

Mofa & Befa está integrado por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, que son los encargados, en esta ocasión, de dar vida a Pedriño y Rañolas, dos amigos inseparables, que son, al mismo tiempo, antagónicos, siendo uno de ellos soñador e idealista y el otro conformista y materialista.

El reparto de la pieza, dirigida por Quico Cadaval, se completa con Josito Porto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620