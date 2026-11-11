Mofa & Befa llevan a Neda su adaptación de ‘Os dous de sempre’

Casa da Cultura de Neda Jorge Meis

La última adaptación teatral de ‘Os dous de sempre’, única obra narrativa escrita por Castelao, llegará al concello de Neda mañana de la mano del humor del dúo cómico Mofa & Befa y enmarcada en el ciclo Outono das artes, de la Diputación.

La Casa de Cultura de Neda será el punto de encuentro de la cita con el teatro, que dará comienzo a las 20.30 horas.

La propuesta está incluida en el programa municipal ‘Tempo para o teatro’ y será gratuita, aunque se requiere contar con invitación previa –las entradas se reparten desde el martes en la biblioteca municipal y se entregarán un máximo de dos por persona–.

Con la puesta en escena de la pieza ‘Os dous de sempre’, Producións Teatrais Excéntricas vuelve a apostar por una adaptación para el teatro de grandes títulos de la literatura gallega.

Mofa & Befa está integrado por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, que son los encargados, en esta ocasión, de dar vida a Pedriño y Rañolas, dos amigos inseparables, que son, al mismo tiempo, antagónicos, siendo uno de ellos soñador e idealista y el otro conformista y materialista.

El reparto de la pieza, dirigida por Quico Cadaval, se completa con Josito Porto.