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Neda

El diputado Aitor Bouza llevará al Parlamento la ampliación del comedor del CEIP Maciñeira

Los socialistas exigen una partida a la Xunta para acometer las obras

Redacción Ferrol
09/11/2026 18:51
Entrada al colegio nedense
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El PSdeG-PSOE anunció  que llevará a la Cámara gallega la necesidad de ampliar el comedor escolar del CEIP Maciñeira de Neda. La formación indica que presentarán una enmienda específica a los presupuestos de la Xunta, con el objetivo de que se consigne una partida para el proyecto

A este respecto, el texto de la formación insta al gobierno gallego a que se realicen los estudios técnicos y los proyectos necesarios para adaptar la antigua casa del conserje y el almacén anexo, para tal fin.

Aitor Bouza, parlamentario socialista

El PSOE solicita la construcción de un nuevo comedor para el colegio Maciñeira de Neda

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Bouza califica la actuación de “necesidade imperiosa” y sostiene que se trata de una demanda de la ANPA. “Hai formas e posibilidades para facelo. Por iso lle esiximos ao señor Rueda que se faga”, concluye el parlamentario socialista.

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