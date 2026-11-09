El diputado Aitor Bouza llevará al Parlamento la ampliación del comedor del CEIP Maciñeira

Entrada al colegio nedense Maps

El PSdeG-PSOE anunció que llevará a la Cámara gallega la necesidad de ampliar el comedor escolar del CEIP Maciñeira de Neda. La formación indica que presentarán una enmienda específica a los presupuestos de la Xunta, con el objetivo de que se consigne una partida para el proyecto

A este respecto, el texto de la formación insta al gobierno gallego a que se realicen los estudios técnicos y los proyectos necesarios para adaptar la antigua casa del conserje y el almacén anexo, para tal fin.

El PSOE solicita la construcción de un nuevo comedor para el colegio Maciñeira de Neda Más información

Bouza califica la actuación de “necesidade imperiosa” y sostiene que se trata de una demanda de la ANPA. “Hai formas e posibilidades para facelo. Por iso lle esiximos ao señor Rueda que se faga”, concluye el parlamentario socialista.