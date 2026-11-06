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Neda

Una decena de vecinos de Neda participan en el curso de prevención de riesgos en el hogar

La iniciativa cuenta con ocho sesiones en las que se darán diversas pautas

Redacción Ferrol
06/11/2026 19:14
Participantes en la primera sesión del curso
Participantes en la primera sesión del curso
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O Puntal acogió esta semana el inicio del curso de prevención de riesgos en el hogar y primeros auxilios para mayores organizado por el Consistorio de Neda

Una decena de residentes se formarán durante todo el mes de noviembre para prevenir riesgos y evitar accidentes domésticos. La actividad, explican desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño, se enmarca en las propuestas de envejecimiento activo que se llevan a cabo con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña

Así las cosas, a lo largo de las ocho sesiones previstas se evaluarán las situaciones más frecuentes de riesgo, aportándoles a los participantes “recomendacións para evitar incidentes que, na poboación de máis idade, poden ter consecuencias graves”, expone el Concello. El curso servirá, asimismo, para dar las pautas de actuación ante situaciones de emergencia, aplicándose primeros auxilios básicos o abordando el uso seguro de los medicamentos.

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