A Piruchela estrena noviembre recibiendo a Lucía Aldao y Samuel Merino antes de seguir con Quico Cadaval

Público asistente a la presentación del libro de Montse Fajardo en el local de A Piruchela Daniel Alexandre

La asociación A Piruchela (Neda) estrena el programa del mes con ‘Os nomes íntimos’, un espectáculo poético-musical de Lucía Aldao y Samuel Merino, que tendrá lugar este mismo viernes 6, a las 20.30 horas.

Este domingo 8, a las 12.30, les dará el relevo el narrador oral Quico Cadaval, que propondrá sus ‘Notas a rodapé’. Además, en el local expone actualmente Augusto Metzli.