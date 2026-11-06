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Agenda cultural

A Piruchela estrena noviembre recibiendo a Lucía Aldao y Samuel Merino antes de seguir con Quico Cadaval

Este fin de semana empieza con espectáculo poético-musical

Redacción Ferrol
06/11/2026 17:40
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Público asistente a la presentación del libro de Montse Fajardo en el local de A Piruchela
Daniel Alexandre
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La asociación A Piruchela (Neda) estrena el programa del mes con ‘Os nomes íntimos’, un espectáculo poético-musical de Lucía Aldao y Samuel Merino, que tendrá lugar este mismo viernes 6, a las 20.30 horas. 

Este domingo 8, a las 12.30, les dará el relevo el narrador oral Quico Cadaval, que propondrá sus ‘Notas a rodapé’. Además, en el local expone actualmente Augusto Metzli.

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